Министр иностранных дел республики Аббас Арагчи осудил незаконные и необоснованные действия Великобритании, Германии и Франции

ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Попытки "европейской тройки" (Великобритании, Германии и Франции) применить механизм автоматического восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана недопустимы. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас.

Как говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, "Арагчи осудил незаконные и необоснованные действия трех европейских стран и отметил, что подобное поведение еще больше усиливает сомнения относительно их истинных намерений в отношении Ирана и затрудняет достижение дипломатического урегулирования". Министр иностранных дел подчеркнул, что "Исламская Республика Иран примет соответствующие меры в ответ на эти провокационные и недопустимые шаги трех европейских государств".

В свою очередь Каллас, "вновь подчеркнув необходимость поиска дипломатического решения, заявила о своей готовности играть роль в содействии дипломатии и диалогу" и "призвала к продолжению контактов и консультаций между сторонами для достижения этой цели", отмечается в заявлении иранского МИД.

США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения новой ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Власти исламской республики пригрозили выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций. Западные страны смогут активировать snapback 18 октября по истечении срока действия резолюции СБ ООН 2231, юридически закрепившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции. Однако отсутствие осуждения ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана со стороны МАГАТЭ вызвало критику в исламской республике. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах.