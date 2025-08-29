Речь идет о сферах инженерной подготовки и медицинского дела

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Канада в рамках операции Unifier ("Объединитель") по просьбе Киева обновляет программы обучения украинских военных в сферах инженерной подготовки и медицинского дела, чтобы их навыки лучше соответствовали ситуации на поле боя. Об этом сообщила командующая канадской миссией Челси Брейбрук.

"В инженерном и медицинском деле сейчас внедряются новые программы подготовки. До этого у нас была базовая подготовка для саперов, теперь она стала профессиональной. То же самое и с медициной", - сказала командующая в интервью агентству The Canadian Press.

Канадцы обучают ВСУ минированию, подрывным работам, сооружению укреплений и строительству мостов, дорог и аэродромов. По словам Брейбрук, новая программа обучения инженерному делу уже действует. В следующем месяце планируется начать подготовку по обновленной медицинской программе. Командующая добавила, что сначала украинцев обучили "базовым навыкам оказания медицинской помощи в полевых условиях".

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что в рамках своей операции Оттава подготовила более 45 тыс. украинских военных.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводили обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области, но в начале февраля 2022 года приняли решение переместить своих военных в другие страны Европы. В 2023 году занимавший в то время пост премьера Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские инструкторы продолжат обучение украинских военных до 2026 года.