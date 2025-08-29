Politico: США хотят провести технические переговоры России и Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф) встретится в Нью-Йорке с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в рамках усилий по организации встречи РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. США заинтересованы в организации технических консультаций между представителями России и Украины перед возможным трехсторонним саммитом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"В пятницу он (спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - прим. ТАСС) встретится в Нью-Йорке с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в рамках усилий по организации встречи России и Украины для проведения технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом", - передает издание.

Как отмечает газета, один из ее источников - высокопоставленный представитель администрации США - заявил, что "переговоры на более низком уровне между российскими и украинскими официальными лицами, в случае их проведения, как ожидается, будут касаться территорий, гарантий безопасности, а также других вопросов и подготовят почву для переговоров на более высоком уровне".

Владимир Зеленский ранее сообщил, что делегация Украины отправляется в Швейцарию, а затем в США (Нью-Йорк) для обсуждения гарантий безопасности. Как передавало агентство Bloomberg, в США едут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров для встречи со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине президента США по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.