ООН обеспокоена растущим воздействием украинского конфликта на граждан России

Помощник главы всемирной организации Мирослав Енча назвал недопустимыми нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру

ООН, 29 августа. /ТАСС/. ООН обеспокоена ростом воздействия украинского конфликта на российское гражданское население, считает нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру недопустимыми. Об этом заявил помощник главы всемирной организации Мирослав Енча.

"Местные власти [в РФ] сообщали о жертвах среди гражданского населения, в том числе в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Украиной. 24 августа российские официальные лица сообщили о пожаре, который начался из-за сбитого украинского беспилотника возле Курской АЭС, повредившего трансформатор. Также сообщалось об ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. ООН не в состоянии проверить эту информацию, но растущее воздействие конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность", - сказал Енча на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что "атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру - это нарушение международного гуманитарного права". "Мы осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться", - заключил помощник генерального секретаря ООН.