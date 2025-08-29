Специалист Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства отметил, что организация не придерживается универсалистских ценностей

ШАНХАЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Шанхайская организация сотрудничества постоянно привлекает новых участников установкой на инклюзивное глобальное управление без превознесения западных институтов и ценностей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил эксперт Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

"Главное преимущество ШОС заключается в ее шанхайском духе, основанном на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, консультациях, уважении различных цивилизаций и стремлении к общему развитию, - отметил аналитик. - Привлекательность ШОС заключается в ее незападном характере".

Эта организация не придерживается универсалистских ценностей и не требует от государств-членов принимать чью-либо сторону в геополитических конфликтах, указал Цуй Хэн. "Государства-члены свободны выражать свои собственные идеи, даже часто конфликтующие стороны - Индия и Пакистан, а также Китай и Индия - могут сосуществовать в рамках ШОС", - подчеркнул он.

По его словам, на протяжении последних пятисот лет мир находился под влиянием западных стран, и по сей день большинство международных организаций ориентируются на Запад. "Все члены ШОС сознательно выражают свою позицию в отношении глобального управления и развития без западоцентризма, - подчеркнул эксперт. - Это делает ШОС уникальной организацией".

"В последние годы Китай и Россия использовали платформу ШОС для достижения плодотворных результатов в антитеррористических учениях, энергетическом сотрудничестве и развитии инфраструктурной взаимосвязанности", - отметил Цуй Хэн. Он также указал, что Региональная антитеррористическая структура ШОС сдержала распространение "трех зол": сепаратизма, терроризма и экстремизма.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, а также руководители 10 международных организаций.