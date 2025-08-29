Президент РФ Владимир Путин с 31 августа по 5 сентября побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке, где проведет больше 10 международных встреч. Об этом помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

ТАСС собрал основное о графике президента.

Саммит ШОС

На полях саммита ШОС в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября у Путина запланировано более 10 двусторонних встреч: "В рамках этих саммитов ШОС и ШОС+ планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента: где-то, наверное, более десяти встреч уже запланировано, но могут быть и некоторые дополнительные встречи, о которых будем договариваться уже по ходу работы в Тяньцзине и в Пекине".

Лидеры стран ШОС обсудят продвижение сотрудничества в политике, безопасности, экономике и культуре: "В ходе этого заседания будут подведены итоги работы организации в 2024-2025 годах, рассмотрены вопросы укрепления, объединения, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и культурных связей".

Итогом саммита ШОС станет подписание Тяньцзиньской декларации о подходах к актуальным региональным и международным проблемам и Стратегия развития ШОС до 2035 года: "По окончании этой встречи [Совета глав государств - членов ШОС] состоится церемония подписания документов. Это по традиции будет производиться "в обнос". <…> Центральной станет декларация Совета глав государств. Она называется "Тяньцзиньская декларация". В ней будут отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, намечены цели работы организации на каждом из направлений ее деятельности".

Лидеры стран ШОС договорятся о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и антинаркотического центра: "Очевидно, будут подписаны соглашения о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Этот центр разместится в Ташкенте на базе сегодняшней антитеррористической структуры ШОС. Также будет подписано соглашение о создании антинаркотического центра ШОС, место пребывания - Душанбе".

Запланированные встречи в рамках саммита ШОС

Возможность двусторонней встречи Путина и главы КНДР Ким Чен Ына прорабатывается: "Мы сейчас прорабатываем возможность двусторонней встречи, естественно".

Специальных договоренностей о встрече Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пекине нет, но "все возможно": "Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но, опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, если есть желание".

Путин 1 сентября встретится с премьером Индии Нарендрой Моди и обсудят предстоящий визит президента РФ в Индию в декабре: "Сразу же после заседания ШОС+ [1 сентября] наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это будет первая встреча в текущем году, хотя они неоднократно поддерживают связь по телефону. <…> И что очень важно, конечно, будет обсуждена подготовка к предстоящему в самом конце года, в декабре, визиту нашего президента в Индию".

Также 1 сентября Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсудят украинское и ближневосточное урегулирование: "Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы. Наверняка будет обсуждаться и Украина".

1 сентября Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на повестке - иранская ядерная программа: "Иран наш давний надежный партнер. Есть что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы и так далее".

На полях саммита ШОС Путин в формате "на ногах" переговорит с премьер-министрами Камбоджи и Непала: "Предусматривается ряд контактов нашего президента, коротких контактов на ногах. В том числе достигнута договоренность о непродолжительной беседе с премьер-министром Камбоджи и премьер-министром Непала".

Президент РФ Владимир Путин в Пекине проведет двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и и президентом Сербии Александаром Вучичем: "После завершения официального визита, контактов с китайским руководителем, наш президент проведет двусторонние встречи. Тут могу сказать, что намечен контакт с премьер-министром Исламской Республики Пакистан. После наш президент примет Александара Вучича".

Владимир Путин 3 сентября в Пекине встретится с президентами Конго и Вьетнама.

Встречи в Пекине и парад на площади Тяньаньмэнь

Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются "за чашкой чая" в узком составе. Президента будет сопровождать "масштабная, фундаментальная" делегация, в нее войдут ключевые вице-премьеры, министры, представители крупного бизнеса: "Затем важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе - один плюс четыре. От нас - Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин. Тут уже состав более 10-12 человек".

Путин проинформирует Си Цзиньпина о своих контактах с президентом США Дональдом Трампом: "Естественно, лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам. Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами. Наш президент уже обещал Си Цзиньпину, что он подробно проинформирует председателя КНР о результатах своей встречи с президентом США Трампом 15 августа на Аляске, о других контактах с американцами, в том числе по телефону", рассказал Ушаков. Он добавил, что "лидеры дадут оценки текущему развитию обстановки вокруг Украины"

В Пекине Путин примет участие в трехсторонней встрече РФ - Китай - Монголия: "До наших двухсторонних переговоров [с председателем КНР Си Цзиньпином] в начале будет проведена встреча трехсторонняя - Россия, Китай, Монголия. То есть встреча лидеров трех стран: Владимир Путин, Си Цзиньпин и президент Монголии [Ухнаагийн] Хурэлсух".

Пакет из 20 документов планируется подписать по итогам визита Путина в КНР, в том числе три ключевые документа по линии "Газпрома" и Китайской национальной нефтегазовой корпорации: "Я не буду сейчас их анонсировать. Это, я бы сказал, очень важные, ключевые [документы], и китайцы хотят, и мы тоже хотим, их специально озвучить в ходе этого заседания расширенного состава".

Путин 3 сентября станет главным гостем парада победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Президент РФ будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, Ким Чен Ын - по левую: "Я могу сказать, как опять-таки китайские коллеги нас проинформировали, наш президент на параде будет сидеть по правую руку, от Си Цзиньпина, а председатель государственных дел КНДР - по левую".

Президента США Дональда Трампа нет среди подтвержденных гостей парада 3 сентября в Пекине: "Вы знаете, что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет".

Участие в ВЭФ