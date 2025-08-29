29 августа, 17:03
Визит Владимира Путина в Китай — 2025

Ушаков: возможность двусторонней встречи Путина и Ким Чен Ына прорабатывается

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
По словам помощника президента РФ, на параде в Пекине российский лидер "будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель государственных дел КНДР - по левую"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Возможность двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына прорабатывается.

Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

"Получено официальное уведомление от китайских коллег и от наших корейских друзей, что председатель государственных дел Корейской Народной Демократической Республики примет участие в торжественных мероприятиях 3 сентября", - сказал Ушаков. "Я могу сказать, как опять-таки китайские коллеги нас проинформировали, наш президент на параде будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель государственных дел КНДР - по левую. Мы сейчас прорабатываем возможность двусторонней встречи, естественно", - сообщил он. 

