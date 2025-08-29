В мероприятии также примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президент направится в Владивосток, где примет участие в юбилейном 10-м Восточно-экономический форуме. Как и на Питерском экономическом форуме, центральным событием станет пленарное заседание. Оно проводится 5 сентября в 3 часа дня. Вместе с президентом нашей страны в нем примут участие премьер-министр Лаоса [Сонсай] Сипхандон, премьер-министр Монголии [Гомбожавын] Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун", - сказал Ушаков.

Как отметил Ушаков, на форум приедут представители более 70 стран. "Представительные делегации будут от иностранных деловых кругов, прежде всего от Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда. Деловая программа форума состоит из более 100 мероприятий. Состоятся, в частности, двусторонние бизнес-диалоги Россия - АСЕАН, Россия - Индия, Россия - Китай, Россия - Таиланд", - добавил он.