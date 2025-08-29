Мероприятие пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября будет главным гостем парада победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

"Наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчеркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - сказал Ушаков.

Он отметил, что Путин на параде будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - по левую.