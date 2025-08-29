"Все возможно". Ушаков о возможности встречи Путина и Алиева в Пекине

Прр этом специальных договоренностей о встрече лидеров двух стран нет, отметил помощник президента РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специальной договоренности о двусторонней встрече президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Пекине нет, но лидеры двух стран будут присутствовать на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, так что "все возможно".

Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

"Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, если есть желание", - сказал Ушаков.