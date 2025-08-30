Это посылает сигнал о том, что страны Евросоюза разделены, отметила глава евродипломатии

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. /ТАСС/. Страны ЕС разделены и не готовы принять даже самые легкие санкции против Израиля за катастрофу в Газе. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Копенгаген.

"Я не очень оптимистична по вопросу санкций против Израиля, поскольку даже по очень мягким предложениям Еврокомиссии, таким как исключение Израиля из [научно-исследовательской программы ЕС] Horizon, у нас нет компромисса. Сегодня мы точно не примем никаких решений. Это посылает сигнал, что мы разделены и не говорим одним голосом", - признала Каллас.