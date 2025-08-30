Форум пройдет в "Мэйцзяне", который построили и ввели в эксплуатацию 15 лет назад

ТЯНЬЦЗИНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Город центрального подчинения Тяньцзинь (Северный Китай) находится в ожидании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - одного из самых масштабных политических мероприятий КНР в 2025 году. Форум, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, пройдет 31 августа - 1 сентября в международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян", расположенном рядом с живописным парком на берегу искусственного озера.

Этот комплекс был построен и введен в эксплуатацию 15 лет назад. Первым мероприятием, которое в нем состоялось в 2010 году, была встреча новых лидеров Всемирного экономического форума ("Летний Давос"). В городе мирная и спокойная обстановка: чистые улицы, новые современные здания и свежий воздух создают позитивную атмосферу, внушают бодрый настрой на успех и удачные начинания.

© Николай Селищев/ ТАСС

В Тяньцзине накануне саммита ШОС установилась слегка облачная нежаркая погода - идеальное время, когда изнуряющая летняя жара уже спала и чувствуется скорое приближение осенней прохлады.

Обеспечение безопасности

В связи с важностью мероприятия, которое, как подтвердил МИД КНР, станет самым масштабным форумом в истории существования ШОС, на улицах Тяньцзиня усилены меры безопасности. На перекрестках дежурит полиция, время от времени можно увидеть проезжающие фургоны спецназа, броневики и военные грузовики.

Перед зданием центра "Мэйцзян" огромные цветочные клумбы, группы любопытных горожан фотографируются на фоне символики объединения. Сотрудники правоохранительных органов периодически довольно тактично просят жителей и туристов не задерживаться слишком долго перед главным местом проведения саммита, чтобы избежать толчеи.

По сравнению с соседним Пекином улицы в Тяньцзине явно не такие многолюдные. По обеим сторонам дороги от вокзала к месту проведения форума видны плакаты "Саммит ШОС - сияние Тяньцзиня", "Продвижение шанхайского духа в действии". Все свидетельствует о позитивном и конструктивном настрое перед началом саммита.

Представители СМИ со всего мира

Встреча в верхах привлекла пристальное внимание ведущих международных агентств, газет и телеканалов. По оценке организаторов, сюда прибыли примерно 3 тыс. китайских и иностранных журналистов.

Масштабы пресс-центра ШОС впечатляют. Для представителей СМИ отведено свыше 1 тыс. рабочих мест, где можно удобно разместиться с ноутбуком для написания новостных материалов. Среди журналистов довольно много представителей западных стран. Это в очередной раз свидетельствует о притягательности ШОС и шанхайского духа, которому присущи принципы равноправия, толерантности и взаимной выгоды.

При входе в пресс-центр можно увидеть выставочную площадку, посвященную нематериальному культурному наследию, медицине, научно-техническим достижениям и умным разработкам.

Превосходный сервис

Для тех, кто только что прибыл на форум, в центре зоны для журналистов имеется справочная служба. Это сотрудники службы поддержки и девушка-андроид по имени Сяо Хэ, названная так в честь сотрудничества - ключевого принципа ШОС. Робот говорит на русском, китайском и английском языках и бойко общается на самые разные темы. К примеру, Сяо Хэ рассказала о себе, подробно ответила на вопросы о ШОС и оказалась хорошо осведомлена о ТАСС, предоставив точную информацию об агентстве.

В пресс-центре есть несколько умных машин, в том числе гуманоидный робот, специализирующийся на приготовлении мороженого. На одну порцию у него уходит всего 30 секунд - именно поэтому, несмотря на высокий спрос, очередь к мороженщику быстро рассасывается.

Неподалеку можно выпить крепкий кофе и попробовать шоколадный мусс-торт, затем зайти в большую столовую, где, по оценке корреспондента ТАСС, одновременно могут разместиться до 600-700 человек. ШОС давно известна превосходной организацией не только банкетов для лидеров стран, но и питания сотрудников, гостей объединения на всех прочих уровнях. В меню, предложенное журналистам, включены несколько видов мясных блюд, включая нарезанный стейк, рыба и креветки, лапша, холодные закуски, богатый выбор фруктов - удачное сочетание китайской, среднеазиатской и западной кухни.

На форуме работают сотни волонтеров, в том числе говорящие по-русски. Организаторы создали гибкую систему, которая позволяет быстро добраться из центра "Мэйцзян" в гостиницу. При оформлении заявки участники форума и журналисты могут совершить на автобусе ознакомительную поездку по Тяньцзиню - крупному портовому городу с неповторимой спецификой.

Важное политическое мероприятие

Помимо Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, саммит ШОС примет глав государств и правительств из более чем 20 стран, включая лидера КНДР Ким Чен Ына, премьер-министра Индии Нарендру Моди, руководителей 10 международных организаций, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В ходе форума запланировано подписание Тяньцзиньской декларации. Участникам также предстоит утвердить Стратегию развития ШОС до 2035 года. Кроме того, ожидаются заявления по случаю 80-летия ООН и победы в мировой антифашистской войне, принятие ряда документов, касающихся укрепления сотрудничества в области безопасности, экономики и в культурно-гуманитарной сфере.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.