Средства можно обратить в заем для Украины, сообщил министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. /ТАСС/. Литва предложила Евросоюзу конфисковать замороженные российские активы и обратить их в заем, который могла бы использовать Украина. Об этом заявил по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Копенгаген министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис.

"Нами подготовлено обращение к странам-членам о конфискации российских активов для передачи их на нужды восстановления Украины, - сказал он. - Если мы этого не сделаем, цена, которую придется заплатить, поддерживая Украину, будет намного более высокой".

По его словам, это "ресурс, который валяется под ногами". Министр считает, что Запад слишком долго уклоняется от решения данного вопроса. "Это вопрос, на котором мы слишком надолго застряли. Необходимо выйти из тупика и двигаться дальше", - заявил Будрис.

В свою очередь, глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что его страна выступает против любых форм экспроприации российских замороженных активов, поскольку это может подорвать финансовую стабильность в Европе. Именно в Бельгии на площадке депозитария Euroclear блокированы €210 млрд российских суверенных активов, что составляет свыше 95% всех финансовых активов РФ, которые ЕС смог обнаружить и блокировать на счетах в своих юрисдикциях, не считая активов физических лиц.