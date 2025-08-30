Valor Econômico: Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС

По данным газеты, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить и выработать совместный ответ на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /ТАСС/. Руководство Бразилии на фоне угроз США готовит внеочередной саммит БРИКС, который может пройти в формате видео-конференц-связи. Работу по подготовке встречи возглавляет главный советник президента страны Селсу Аморим, сообщила бразильская газета Valor Econômico со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить и выработать совместный ответ членов БРИКС на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны США.

Аморим также намерен посетить Китай на следующей неделе, где примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Он проведет несколько встреч с главами МИД ряда стран БРИКС, которые также прибудут в Пекин.