30 августа, 21:35

Valor Econômico: Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС

По данным газеты, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить и выработать совместный ответ на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /ТАСС/. Руководство Бразилии на фоне угроз США готовит внеочередной саммит БРИКС, который может пройти в формате видео-конференц-связи. Работу по подготовке встречи возглавляет главный советник президента страны Селсу Аморим, сообщила бразильская газета Valor Econômico со ссылкой на источники.

Читайте также
Мнение
Трамп против БРИКС: подействуют ли угрозы США

Отмечается, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить и выработать совместный ответ членов БРИКС на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны США.

Аморим также намерен посетить Китай на следующей неделе, где примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Он проведет несколько встреч с главами МИД ряда стран БРИКС, которые также прибудут в Пекин. 

Теги:
Бразилия