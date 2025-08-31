Газета указывает, что содержание его бесед с американским лидером редко доходит до других членов администрации США

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф отчитывается о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами непосредственно перед главой американской администрации Дональдом Трампом. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, Уиткофф, как правило, звонит Трампу сразу же после своих встреч с Путиным. При этом содержание его бесед с американским лидером редко доходит до других членов администрации США, указывает газета.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила WSJ, что от Уиткоффа "не ждут ничего большего", кроме брифингов для Трампа и его команды по национальной безопасности.

19 августа в интервью телеканалу Fox News Уиткофф заявил, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с Путиным и его ближайшим окружением. Спецпосланник американского лидера неоднократно летал в Россию, где его принимало российское руководство, включая главу государства. Стороны обсуждали, в частности, вопросы украинского урегулирования.