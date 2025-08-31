Си Цзиньпин и Лукашенко встретились в Тяньцзине

Белорусский лидер прибыл в КНР для участия в саммите ШОС и мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

31 августа в китайском Тяньцзине начинает работу саммит ШОС с участием президента России Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств. По словам помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня, это будет самый масштабный форум объединения за всю историю его существования. Помимо лидеров государств - членов ШОС и ряда других стран, в саммите примут участие руководители 10 международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек СНГ Сергей Лебедев, генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн.

В ходе форума запланировано подписание Тяньцзиньской декларации. Лидерам стран-участниц также предстоит утвердить Стратегию развития ШОС до 2035 года, где будут изложены ключевые цели сотрудничества. Кроме того, ожидаются заявления по случаю 80-летия ООН и победы в мировой антифашистской войне.