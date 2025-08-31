Си Цзиньпин: саммит в Тяньцзине придаст новый импульс развитию ШОС

Шанхайская организация сотрудничества стала важной силой, способствующей построению нового типа международных отношений и человеческого сообщества с единой судьбой, отметил председатель КНР

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Проходящий в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет новым стимулом для прогресса в развитии объединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайская сторона уверена, что проведение этого саммита в городе Тяньцзинь придаст новый импульс устойчивому развитию ШОС", - подчеркнул Си Цзиньпин, выступая с речью на банкете в честь президента России Владимира Путина и других гостей форума.

Как уточнил председатель КНР, в Тяньцзине собрались "давние и новые друзья" ШОС, которая с момента создания "укрепляет единство и взаимное доверие, углубляет практическое сотрудничество".

"Она стала важной силой, способствующей построению нового типа международных отношений и человеческого сообщества с единой судьбой, - добавил китайский лидер. - Мир переживает беспрецедентные динамичные изменения, факторов нестабильности, неопределенности и непредсказуемости стало заметно больше".

Си Цзиньпин отметил, что в таких условиях на ШОС возлагается еще большая ответственность за "сохранение регионального мира и стабильности, содействие развитию и процветанию всех государств". "Этот саммит несет важную миссию по укреплению консенсуса между каждой из сторон, стимулированию динамики сотрудничества и разработке плана развития, - добавил он. - Я уверен, что благодаря всеобщим совместным усилиям этот саммит будет иметь абсолютный успех. ШОС, несомненно, продемонстрирует еще большие достижения и обеспечит более существенное развитие, внесет еще больший вклад в укрепление солидарности и сотрудничества между государствами-членами".

В 2025 году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимает участие Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.