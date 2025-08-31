Андрей Парубий во время пресс-конференции в Киеве

Предполагаемого убийцу экс-спикера Верховной рады взяли под стражу, сообщил Владимир Зеленский

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия взяли под стражу. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия," - говорится в сообщении. Также уточняется, что следственные действия продолжаются.

Зеленский сообщил, что подозреваемый дал первые показания.

Парубия 30 августа во Львове застрелил неизвестный. Стрелявший скрылся.

Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году, по данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.