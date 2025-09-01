Ограничения не касаются палестинцев с двойным гражданством

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты временно прекратили выдачу значительного числа видов американских виз для граждан Палестины. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, соответствующее распоряжение разослано Госдепартаментом США в американские посольства и консульства 18 августа, спустя день после того, как американское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке выдачи гостевых виз жителям сектора Газа.

Приостановка в одобрении виз затрагивает всех обладателей паспорта палестинского государства, но не касается палестинцев, имеющих двойное гражданство. Ограничения распространяются на просителей студенческих и деловых виз, а также разрешений на въезд для получения медицинских услуг. Информация о причине принятия решения американскими властями пока не приводится.

29 августа Госдепартамент США отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам Палестинской национальной администрации в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.