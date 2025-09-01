Профессор Китайского университета иностранных дел подчеркнул, что Вашингтон "сосредоточен на поддержании стабильных отношений с Москвой"

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Американская администрация стремится в кратчайшие сроки сместить основной акцент своей внешней политики с украинского конфликта на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и страны, прилегающие к Индийскому океану. Такую точку зрения высказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

"США сосредоточены на быстром ограничении потерь, перенаправлении ресурсов и внимания на Индо-Тихоокеанский регион, как и на внутренних приоритетах. В то время как европейская сторона, сталкивающаяся с долгосрочными рисками, такими как близость к конфликту, потоки беженцев, побочные эффекты в энергетической сфере и вызовы в области безопасности, предпочитает сначала стабилизировать ситуацию на поле боя, а затем стремиться к созданию устойчивой мирной структуры", - приводит слова эксперта газета Global Times.

Как полагает Ли Хайдун, действия ЕС в отношении Украины, по-видимому, в последнее время нацелены на получение максимально возможной поддержки со стороны США и урегулирование кризиса так, как это планирует сделать Европа. И хотя Вашингтон "сосредоточен на поддержании стабильных отношений с Москвой", стратегия Евросоюза "может отразиться на российско-украинском конфликте, как и на американо-российских отношениях".

"Разлад между США и Европой остается контролируемым. Но в краткосрочной перспективе трения и разногласия, вероятно, усугубятся, а конфликты из-за различных вопросов и периодические "стычки" будут происходить чаще", - считает эксперт.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что, по оценке сотрудников Белого дома высокого ранга, некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, однако тайно пытаются свести на нет прогресс, который был негласно достигнут после саммита на Аляске. Как утверждается, отдельные политики ЕС стимулируют Киев "добиваться нереалистичных территориальных уступок от России". В итоге помощники американского лидера считают, что в недостаточном прогрессе в урегулировании "следует винить европейских союзников [Соединенных Штатов], а не [президента США Дональда] Трампа" или Россию.