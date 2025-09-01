Вице-спикер Рагуш: приверженность Сербии дружбе с РФ вызывает негодование Запада

Полное понимание Москвой происходящих в республике событий способствует укреплению традиционных двусторонних связей, заявила заместитель председателя сербского парламента

БЕЛГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Полное понимание Россией происходящих в Сербии событий способствует укреплению традиционных двусторонних связей. Об этом заявила в интервью агентству ТАСС заместитель председателя парламента республики Марина Рагуш.

По ее словам, приверженность Белграда дружеским связям с Москвой вызывает "бурю негодования" на Западе. "В последнее время мы видим полное понимание Москвой процессов, касающихся сербов и руководства Сербии, и публичные высказывания на этот счет. Это может лишь укрепить наши давние, традиционные и исторически хорошие связи", - отметила Рагуш.

Она напомнила, что в недавнем разговоре президент Сербии Александар Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердили необходимость углубления взаимодействия. "Была выражена потребность в развитии сотрудничества во всех областях, в различных проектах, на многих форумах и в рамках международных организаций", - подчеркнула парламентарий.

Рагуш отметила, что внешнеполитический курс Белграда "всем хорошо известен". "Мы - страна-кандидат на вступление в Европейский союз. Но в то же время мы проводим самостоятельную и независимую политику: как внутреннюю, так и внешнюю. Мы не отказываемся от своих традиционно дружеских связей, хотя это вызывает бурю негодования на политическом Западе. Тем не менее мы не отступаем от этого курса, и именно это делает нас надежными партнерами и друзьями", - указала она.

"Прежде всего мы не ввели санкции против Российской Федерации. У нас есть всеобъемлющее стратегическое сотрудничество на высшем уровне с Китайской Народной Республикой", - добавила зампредседателя парламента.

Рагуш признала, что нынешние акции протеста и беспорядки в Сербии могут отражаться на ее внешней политике, однако не ожидает радикального пересмотра курса. "Мир меняется на наших глазах. Старый порядок уходит. Новый устанавливается с трудом. Актуальные события, конечно, влияют на все, и все подвергается оценке. Я не знаю, приведут ли протесты к развороту во внешнеполитическом курсе Сербии. Верю, что этого никто с уверенностью сказать не может", - заключила она.

Давление на российско-сербские отношения

Лидер правящей Сербской прогрессивной партии и бывший премьер-министр Милош Вучевич ранее заявлял в беседе с ТАСС, что отказ от присоединения к антироссийским санкциям остается одной из ключевых причин сильного внешнего давления на Сербию. По его словам, республика "платит высокую цену за проведение суверенной политики, сохранение Косова и Метохии, поддержку Республики Сербской и отказ от рестрикций против России".

Президент Вучич неоднократно отмечал, что Сербия не намерена вводить ограничения в отношении РФ и будет продолжать независимую внешнюю политику, несмотря на усиливающееся давление извне.