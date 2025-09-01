Казахстан считает актуальными совместные усилия стран ШОС в борьбе с терроризмом

ЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана считают злободневными совместные усилия стран ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШОС, Казахстан считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против трех зол: терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма. Мы выступаем за дальнейшее укрепление "шанхайского духа", ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности", - сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.

