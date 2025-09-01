Токаев призвал страны ШОС продолжать оказывать помощь Афганистану

Президент Казахстана подчеркнул, что необходимо оказывать гуманитарную и техническую помощь Афганистану, чтобы включить его в региональные и экономические процессы

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Астана призывает страны ШОС продолжать оказывать помощь Афганистану для восстановления страны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств ШОС.

"Призываем государства ШОС продолжить оказание гуманитарной, технической помощи Афганистану для восстановления страны, ее вовлечения в региональные и экономические процессы", - приводит пресс-служба Токаева слова казахстанского лидера. Глава республики отметил, что Казахстан "приступил к строительству ряда инфраструктурных и логистических проектов в Афганистане, которые позволят усилить взаимосвязанность между государствами ШОС".