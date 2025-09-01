Как пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в документе отражены "консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), приняли декларацию по итогам саммита в Тяньцзине, передает корреспондент ТАСС.

Встреча в верхах проходит 31 августа - 1 сентября. В ней принимают участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

Тяньцзиньская декларация - центральный документ саммита, отмечали в Кремле. Как пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ней отражены "консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, намечены цели работы организации на каждом из направлений ее деятельности".

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.