Опубликована Тяньцзиньская декларация ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Текст Тяньцзиньской декларации, принятой на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), опубликован.

Это центральный документ встречи на высшем уровне, проходящей 31 августа - 1 сентября. Участие в ней принимает в том числе президент России Владимир Путин. Всего присутствуют лидеры более чем 20 государств и представители 10 международных организаций.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.