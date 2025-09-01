Оно пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) переходит к Киргизии. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

Как отмечается в документе, киргизское председательство "пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

"Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2026 году в Кыргызской Республике", - указано в документе.

"Государства-члены высоко оценивают итоги председательства Китайской Народной Республики в ШОС в 2024-2025 годах, которое способствовало углублению взаимопонимания, доверия, дружбы и сотрудничества между народами государств-членов и укреплению авторитета организации", - отметили участники саммита.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем участвуют руководители более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.