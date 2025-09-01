Такой шаг поспособствует превращению организации в платформу сотрудничества со странами глобального Юга, указал президент республики Шавкат Мирзиёев

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств ШОС в КНР, заявил, что Ташкент выступает за расширение организации.

"Мы выступаем за последовательное расширение организации, поскольку успех "модели ШОС" заключается в ее открытости и ориентированности на широкое сотрудничество. Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают свое будущее с ШОС", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.

По словам лидера Узбекистана, "расширение состава партнеров по диалогу ШОС, в том числе за счет государств из других регионов, будет способствовать превращению организации в платформу сотрудничества со странами глобального Юга".