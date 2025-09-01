Ташкент обеспокоен вопросами безопасности в связи с изменением природы терроризма и экстремизма, указал лидер республики Шавкат Мирзиёев

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств ШОС, выступил с предложением возобновить работу Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности.

По его словам, Ташкент обеспокоен вопросами безопасности в связи с изменением природы терроризма и экстремизма, ростом киберпреступности, производства и оборота синтетических наркотиков, усилением организованной преступности.

"В целях эффективного противодействия всем этим угрозам предлагаем возобновить работу Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности, пересмотреть Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, разработать Программу борьбы с наркозависимостью до 2030 года", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.