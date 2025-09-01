Эксперт Ли: позиции РФ и КНР по международной справедливости совпадают

По мнению научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая, Москва и Пекин продолжат формировать высококлассную систему взаимосвязанности

ШАНХАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Москва и Пекин разделяют взгляды по вопросам поддержки международной справедливости и противодействия гегемонии на международной арене. Такое мнение выразил научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Ли Юнхуэй.

"Позиции Китая и России в высокой степени совпадают по таким важным вопросам, как поддержание международной справедливости и противодействие гегемонии", - приводит его слова издание Pengpai. Эксперт отметил, что Пекин и Москва укрепляют координацию и сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как ООН и БРИКС, поддерживают процесс построения многополярного мира, совместно выступают против односторонних действий и блоковой конфронтации, отстаивают общие интересы международного сообщества и глобальную стратегическую стабильность. "Это имеет большое значение для отстаивания результатов победы во Второй мировой войне и существующего международного порядка", - добавил эксперт.

Ли Юнхуэй сказал, что Россия и КНР будут продолжать стыковку китайской инициативы "Один пояс - один путь" с Евразийским экономическим союзом, формируя высококлассную систему взаимосвязанности и придавая новый импульс сотрудничеству.

По его словам, "беспрецедентный визит [президента РФ Владимира] Путина направлен на всестороннее повышение уровня, масштаба и устойчивости китайско-российских отношений".

Путин с 31 августа по 3 сентября находится с визитом в КНР. 31 августа - 1 сентября он участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. 2 сентября в Пекине пройдут переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, а также трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. 3 сентября российский лидер будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.