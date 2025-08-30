Президента России ждет свыше 10 международных контактов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина на четыре дня отправляется в Китай. Как заметил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, столь долгая поездка в иностранное государство - событие неординарное и весьма редкое, а рабочая программа столь насыщенная, что "неделька будет та еще".

Насыщенный график

Помимо китайской столицы, Путин во время поездки посетит еще и Тяньцзинь. Именно здесь 31 августа - 1 сентября пройдут мероприятия Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Затем 1 сентября российский лидер переместится в Пекин. Как сообщил журналистам Ушаков, "в этот раз предложено несколько опций, в том числе и поезд". В 2018 году Путин и Си Цзиньпин уже ездили этим маршрутом по железной дороге. Воспользуется ли глава российского государства китайским скоростным поездом вновь, пока не раскрывается.

Как бы то ни было, следующие два дня Путин будет работать в столице КНР. На 2 сентября назначены российско-китайские переговоры. Президента РФ сопровождает, по выражению Ушакова, "фундаментальная" делегация, в состав которой вошел чуть ли не весь кабинет министров и представители крупного бизнеса. Но самые серьезные вопросы в столице Китая лидеры планируют обсудить за чашкой чая. К этому чаепитию, помимо самих Путина и Си Цзиньпина, с каждой стороны приглашено всего по четыре человека. От России это глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и Ушаков. Добрым друзьям Путину и Си Цзиньпину есть что обсудить - от расширения экономического сотрудничества двух стран до ключевых региональных и международных проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в кавказских странах. Но, разумеется, особое внимание будет уделено украинскому урегулированию. Кроме того, Путин планирует проинформировать своего визави о недавних контактах с американским лидером Дональдом Трампом и об итогах саммита в Анкоридже (штат Аляска).

Главы России и Китая возобновят работу и в трехстороннем формате с лидером Монголии. После трехлетнего перерыва главы трех соседних стран проведут очередной саммит.

3 сентября будет посвящено масштабным торжествам в ознаменование 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. К этой дате официальный Пекин готовился особо. На главной площади Пекина - Тяньаньмэнь - пройдет военный парад. Среди 26 глав иностранных государств, которые будут присуствовать на трибунах, Путин, как подчеркивает китайская сторона, станет главным гостем. Ему уготовано место по правую руку от председателя Си Цзиньпина. Затем гостей ожидают торжественный прием и концерт.

4 сентября Путин вернется в Россию, но пока еще не в Москву. В следующие два дня российский лидер продолжит работать во Владивостоке, где у него также ожидается ряд международных двусторонних встреч, участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме. Часть рабочего времени президент посвятит развитию Дальнего Востока: он проведет совещание по развитию ТЭК в этом федеральном округе, по ВКС даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

Череда двусторонних встреч

При этом график Путина с 1 по 3 сентября полон двусторонних бесед с главами государств, также принимающими участие в саммите ШОС и торжествех по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. По подсчетам Ушакова, только согласованных контактов порядка десятка, но это не закрытый список. В любой момент по желанию лидеров могут добавиться новые встречи, да и формат на ногах со счетов сбрасывать нельзя.

Так, 1 сентября Путин планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Кроме того, Путин, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Непала Шарма Оли переговорят на ногах.

2 сентября российский лидер встретится с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Сербии Александаром Вучичем и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 3 сентября запланированы беседы с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. При этом Ушаков рассказал, что прорабатывается возможность провести переговоры и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, который также будет присутствовать на торжествах в Пекине. На вопрос, есть ли вероятность того, что во время поездки в Китай пройдут контакты Путина с Трампом или с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, представитель Кремля ответил уклончиво: "Что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет. А Алиев есть. Возможна ли встреча? Я не знаю".

Большая команда

В поездке по Китаю Путина будет сопровождать большая команда. В нее войдут несколько вице-премьеров Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, представителей администрации президента, в частности Орешкин, Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Среди министров - Лавров, Белоусов, Михаил Дегтярев, Оксана Лут, Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Сергей Цивилев, Алексей Чекунков.

На переговорах также будут присутствовать главы ряда федеральных служб и главы госкорпораций, несколько представителей крупного бизнеса, среди них председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Росатома Алесей Лихачев, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин, главы "Газпрома", "Новатэка" и "Роснефти" Алексей Миллер, Леонид Михельсон и Игорь Сечин. Кроме того, в Китае будут присутствовать главы Российского экспортного центра Вероника Никишина, Ростеха Сергей Чемезов, ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава ПСБ Петр Фрадков, предприниматели Геннадий Тимченко и Олег Дерипаска.