Си Цзиньпин: ШОС будет вносить позитивный вклад в глобальную систему управления

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет выступать в качестве позитивной силы по формированию глобальной системы управления. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Организация все в большей мере становится положительной движущей силой в построении и реформировании системы глобального управления, предлагая и реализуя множество новых концепций в этой области", - сообщил он на встрече лидеров государств - членов "ШОС плюс" в городе Тяньцзинь.

Как уточнил китайский лидер, за последние 24 года ШОС придерживалась "шанхайского духа", для которого присущи такие принципы, как взаимное доверие, обоюдная выгода, равноправие и уважение к культурному разнообразию, стремление к совместному развитию. Как подчеркнул Си Цзиньпин, государства - члены объединения вместе извлекают выгоду из этого многостороннего сотрудничества.

В 2025 году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.