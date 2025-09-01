1 сентября, 11:36

Си Цзиньпин: ШОС должна продвигать инклюзивную экономическую глобализацию

Председатель КНР Си Цзиньпин. AP Photo/ Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo/ Ng Han Guan
Председатель КНР отметил, что нужно содействовать качественному развитию инициативы "Один пояс - один путь"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества должна способствовать экономической глобализации, в которой на равных правах будут участвовать все члены международного сообщества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине.

"Мы должны продолжать придерживаться принципа разрушения стен, а не возведения их, интеграции, а не разъединения, - сказал Си Цзиньпин. - Необходимо содействовать качественному совместному развитию инициативы "Один пояс - один путь" и продвигать более инклюзивную экономическую глобализацию". 

