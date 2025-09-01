Пашинян и Алиев на встрече в КНР обсудили мирную повестку между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана отметили необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине и обсудили мирную повестку между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Стороны обсудили повестку мирного урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности. Оба лидера отметили позитивную динамику, сформировавшуюся по итогам недавнего саммита в Вашингтоне, что свидетельствует о поддержке международным сообществом процесса продвижения мира и нормализации отношений", - говорится в сообщении.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире между двумя странами. После этого Пашинян заявил, что в регионе уже установился мир.