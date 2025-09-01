ШОС и БРИКС становятся противовесом Западу, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Многополярность в мире уже наступила, ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу. Об этом на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей организации говорит о том, что эта многополярность наступила", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что "ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом - не во вред другим организациям - и "Семеркам", и "Двадцаткам", и так далее". "Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко призвал к углубленной промышленной кооперации в рамках ШОС. "Предлагаем развивать совместные производства, обмениваться современными технологиями, расширять сотрудничество в сферах машиностроения, сельскохозяйственной техники, транспорта, медицины, робототехники и искусственного интеллекта", - сказал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что "мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью". "Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. Особенно хочу подчеркнуть, что мы подобные конфликты ни в коем случае не должны провоцировать", - добавил президент республики. Он выступил за совершенствование механизмов ШОС по противодействию угрозам и вызовам безопасности, а также за усиление координации по линии спецслужб и оборонных ведомств.