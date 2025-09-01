Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине показал не только отсутствие изоляции России, но и потенциал для дальнейшего развития партнерства. По словам опрошенных ТАСС экспертов, экономические выгоды от сотрудничества в рамках организации должны компенсировать потери, вызванные введением вторичных санкций против стран, продолжающих сотрудничать с РФ

В этом году саммит проходит в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.

По словам научного сотрудника лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилла Черновола, нынешний саммит ШОС представляет собой в том числе площадку для рассмотрения вопросов форматов сотрудничества России и стран Евразии в широком смысле. "Среди государств — членов ШОС сегодня нет ни одной страны из перечня недружественных государств. То есть на площадке ШОС Россия взаимодействует с клубом стран, которые прямо не вовлечены в "санкционную" повестку против России", — отметил он.

Стратегически важные документы

"В рамках саммита будет утвержден набор стратегических документов: стратегия развития ШОС-2035, программа сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на 2026–2030 годы, дорожная карта по реализации стратегии энергетического сотрудничества до 2030 года. Россия участвовала в их утверждении как член Совета глав государств. Для нее это юридически и политически значимые документы, которые открывают для профильных ведомств возможности совместной проектной работы без оглядки на санкции — от энергетики до идеологической профилактики экстремизма", — указал Черновол.

Собеседник агентства также отметил, что на усиление сотрудничества России с остальными членами ШОС указывает и тот факт, что организация получила статус наблюдателя при СНГ, а государству Лаос предоставлен статус "партнера по диалогу". "Первое формально "сшивает" повестки ШОС и СНГ, второе расширяет охват ШОС в Юго-Восточной Азии, где у России остаются возможности для проектов вне юрисдикции большинства недружественных стран", — пояснил он.

Не на бумаге, а на практике

Эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева отметила, что прошедший саммит не только показал отсутствие изоляции России как таковой, но также продемонстрировал потенциал дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации. "Гуманитарный и политический треки всегда были ключевыми для взаимодействия в ШОС, однако в последние годы усиливается экономическая составляющая. Внешние вызовы в виде санкционных ограничений и мер торговой войны США формируют стимулы развития торгово-экономического сотрудничества не на бумаге, а на практике. Назрела очень большая потребность в активизации совместной проектной деятельности", — сказала эксперт.

"В связи с этим сейчас на первый план в ШОС выходят вопросы оптимизации деятельности организации, нивелирования барьеров для интенсификации сотрудничества, в первую очередь в финансовой сфере. Для этого члены ШОС учредили Банк развития, стремятся расширять использование национальных валют в международных расчетах, рассматривают варианты межбиржевых механизмов сотрудничества", — пояснила Пономарева.

Есть ограничители

По ее словам, с учетом имеющихся ресурсных возможностей региона кооперация в ШОС может развиваться в самых разных отраслях: традиционная и возобновляемая энергетика, металлургия, химическая промышленность, фармацевтика, цифровая экономика в различных ее сегментах, высокотехнологичные отрасли — полупроводники, электроника, беспилотники, биотехнологии, космос и т.д.

Собеседница агентства отметила, что об изоляции России говорить не приходится, однако в полной мере развивать сотрудничество с текущими и перспективными партнерами вводимые ограничения со стороны США и ЕС мешают. "Сейчас мы слышим заявления о намерениях дальнейшего укрепления сотрудничества России и Индии, России и Китая, с другими странами, однако рычаги США, в отношении той же Индии, значительные. Выгоды экономического сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС должны в значительной мере, хотя бы косвенно, компенсировать потери при введении вторичных санкций", — указала Пономарева.

Новый миропорядок

"Так называемая изоляция России — это проповедь, которую придумал Запад и пытался навязать остальному миру через свои глобальные СМИ, однако уже четвертый год подряд терпит в этом неудачу. Для наглядности достаточно привести несколько последних примеров, которые позволяют развеять созданный миф: это саммит БРИКС в Казани в 2024 году, визит глав 29 государств в Москву в честь 80-летия Победы 9 мая, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и, наконец, участие президента России в саммите ШОС в Китае", — указал в разговоре с ТАСС аспирант факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

По его словам, реальность показывает, что именно Европа оказалась изолирована от участия в формировании нового мирового порядка, "который идет на смену американоцентричному миру, в котором западные страны могли претендовать на привилегированный статус в международной системе".

"Теперь центр тяжести смещается на Восток, однако было бы большим упрощением рассматривать это исключительно как победу России и Китая. ШОС и БРИКС — это платформы, объединяющие несколько стран, где важен вклад каждого в формирование справедливого многополярного миропорядка. Это многосторонние организации с серьезным потенциалом, которые больше не находятся на периферии и начинают претендовать на центральную роль в формировании правил взаимодействия в XXI веке", — заключил эксперт.