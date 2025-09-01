Организация должна быть более сплоченной и более устойчивой "к углубляющимся геополитическим, экономическим и экологическим потрясениям", отметил премьер Шарма Оли

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Непал рассчитывает стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил премьер-министр страны Шарма Оли, выступая на саммите ШОС+ в Тяньцзине.

"Непал, будучи партнером по диалогу с 2016 года, с нетерпением ждет вступления [в организацию] в качестве полноправного члена", - сказал глава непальского правительства, текст его выступления опубликовал МИД республики.

По его словам, ШОС должна быть "более сплоченной и более устойчивой к углубляющимся геополитическим, экономическим и экологическим потрясениям".

"В эти неспокойные времена региональное сотрудничество является инструментом решения общих проблем", - указал Оли, заверив, что "приверженность Непала региональному сотрудничеству непоколебима, а отношения с членами ШОС прочны".

"Устойчивый и процветающий регион ШОС достижим, если мы будем действовать сообща", - констатировал премьер.

На полях саммита Оли встретился с президентом России Владимиром Путиным. На этой встрече он подчеркнул "давние и дружеские" отношения Непала с РФ, предложив приложить усилия для их развития в будущем.