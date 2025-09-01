Антониу Кошта раскрыл, что Киев был ключевым фактором, в результате которого Брюссель согласился на подвергшееся серьезной критике соглашение с Вашингтоном

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Евросовета Антониу Кошта впервые открыто признал, что поддержка Соединенными Штатами Украины была частью сделки Евросоюза и США по тарифам, в результате которой ЕС согласился платить 15-процентные пошлины США на весь свой экспорт в эту страну, отказавшись от любых ответных мер, утверждает европейское издание Politico.

Газета отмечает, что это "серьезный отход от официальной позиции" Евросоюза, который весь последний месяц уверял, что между позицией США по Украине и сделкой о пошлинах "нет никакой связи". Politico делает вывод, что подобное заявление может являться "пробным выстрелом", чтобы впервые продемонстрировать публично недовольство Брюсселя позицией Вашингтона.

Журналисты издания проанализировали речь Кошты на стратегическом форуме в Бледе (Словения), где глава Евросовета, в частности, заявил: "Мы, безусловно, не радуемся возвращению тарифов. Но эскалация напряженности с ключевым союзником по вопросам тарифов, пока восточная граница [Евросоюза и НАТО] находится под угрозой, стала бы неблагоразумным риском".

Комментируя тарифную сделку, Кошта продолжил: "Стабилизация трансатлантических отношений и гарантия продолжения вовлечения США в обеспечение безопасности Украины было главным приоритетом".

Таким образом, отмечает Politico, "президент Кошта, похоже, признал, что Украина была ключевым фактором, в результате которого Евросоюз согласился на подвергшуюся серьезной критике торговую сделку с Соединенными Штатами".

ЕС крайне недоволен не только состоявшимся на Аляске саммитом президентов России и США, что в Европе расценили как продолжение линии Вашингтона на вывод США из украинского конфликта, но и звучащей из Вашингтона жесткой критикой европейских норм по регулированию цифрового сектора ЕС, которые ограничивают возможности американских цифровых гигантов.