Британия оценивает боеготовность своих войск на случай их отправки на Украину

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что Великобритания вместе с Францией продолжает разрабатывать концепцию военной миссии "коалиции желающих"

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Великобритания проводит оценку боеготовности своих войск на случай возможной отправки на Украину в рамках гарантий безопасности после урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

"Что касается вооруженных сил, то я провожу оценку уровня готовности и ускоряю [выделение необходимого] финансирование для подготовки к любому возможному развертыванию", - сказал глава военного ведомства, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

Хили подчеркнул, что Великобритания вместе с Францией продолжает разрабатывать концепцию военной миссии "коалиции желающих" на Украине. "200 военных планировщиков из более чем 30 стран помогли составить планы на случай прекращения огня, которые [подразумевают] защиту воздушного и морского пространства и обучение украинских войск", - указал он.

Хили отметил, что на текущей неделе он вместе с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню проведет встречу министров обороны "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он анонсировал проведение на следующей неделе в Лондоне встречи с участием министров обороны Италии, Польши, Украины, Франции и ФРГ.