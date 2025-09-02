Профессор истории Высшего института международных отношений Кубы отметил важность взаимопонимания, которого достигли страны, входящие в такие организации, как БРИКС и ШОС

ГАВАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Сближение Индии и Китая в свете проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является историческим моментом. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор истории Высшего института международных отношений Кубы Йосмани Фернандес Пачеко.

Как отметил эксперт, очень важным является взаимное понимание, которого достигли страны, входящие в такие организации, как БРИКС и ШОС. "В свете проведения саммита ШОС очень важно отметить сближение между Индией и Китаем, - подчеркнул он. - Это исторический, переломный момент, так как саммит объединил три большие страны Евразийского региона (помимо Китая и Индии имеется в виду еще Россия - прим. ТАСС), три крупные экономики, которые укрепляют связи в ответ на давление со стороны США и стран Европы, их попытки изолировать, разделить и навязать свою волю".

Фернандес Пачеко также отметил прочность альянса государств вокруг таких структур, как БРИКС и ШОС, объединений, которые, по его словам, "смогли обеспечить реальный диалог стран, думающих о развитии, благоденствии своих народов, действующих не с неоколониальных и империалистических позиций навязывания". "Здесь доминируют диалог и переговоры, развиваются дипломатия, договороспособность и стремление к взаимовыгоде, и это очень важно", - подчеркнул эксперт.

Визит президента России в Китай

По мнению эксперта, визит президента России Владимира Путина говорит о крепости альянса стран Евроазиатского региона. "Примечательно, что этот визит происходит после встречи президентов РФ и США на Аляске. Это подчеркивает прочную позицию альянса евроазиатских стран, среди которых Россия и Китай являются двумя самыми важными государствами региона, это мы видим ясно", - отметил Фернандес Пачеко.

"Визит Владимира Путина в Китай, его [предстоящая] встреча с Си Цзиньпином показывают, что ни глава российского государства, ни Россия никоим образом не изолированы ни дипломатически, ни экономически, как это позиционируют правительства различных стран Европы. Напротив, это говорит о том, что связи России с другими важными государствами укрепляются гораздо больше, чем считают правительства ряда западных стран", - отметил Фернандес Пачеко.

О саммите

Саммит ШОС с участием президента РФ Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств начал работу в воскресенье в городе Тяньцзинь (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

В настоящее время ШОС включает 10 государств-членов: в организацию входят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, а также 2 страны со статусом наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). Это крупнейшая в мире региональная организация сотрудничества по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.