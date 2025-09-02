Торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферам власти республики придают большое значение

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китайские власти придают большое значение трехсторонним торгово-экономическим и культурно-гуманитарным проектам с участием КНР, России и Монголии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество придало новый импульс нашему трехстороннему сотрудничеству, - подчеркнул он на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и его монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом в пекинском Доме народных собраний (парламент). - Это ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай - Монголия - Россия. Китайская сторона это высоко ценит".

Си Цзиньпин выразил удовлетворение по поводу встречи с российским и монгольским лидерами в Пекине. Как он отметил, стороны могут подвести итоги и наметить планы для дальнейшего сотрудничества.