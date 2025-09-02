Китайский лидер также указал на успешную реализацию дорожной карты сотрудничества между КНР, Россией и Монголией

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Трехсторонне сотрудничество России, Монголии и Китая стабильно развивается и уже дало реальные плоды. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается, оно принесло реальные плоды", - отметил он на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и его монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом в пекинском Доме народных собраний (парламент).

Китайский лидер указал на успешную реализацию дорожной карты сотрудничества между КНР, Россией и Монголией. В частности, он обратил внимание на неуклонный рост трехстороннего товарооборота.