Народы трех стран всегда едины в своем стремлении сохранить историческую память, отметил Ухнаагийн Хурэлсух

УЛАН-БАТОР, 2 сентября. /ТАСС/. Народы Монголии, России и Китая едины в стремлении доносить до будущих поколений значение общей победы во Второй мировой войне. Об этом сообщил глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"В этом году мы торжественно отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой отечественной войне и победу китайского народа против японского вторжения. Народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажения исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны", - сказал президент Монголии.

Он отметил, что "эта встреча глав трех государств приобретает особое историческое значение, поскольку совпадает с празднованием этой великой общей победы". Ранее представители посольств РФ и Монголии торжественно возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (Северный Китай).

Монгольская Народная Республика (МНР) стала не только первым союзником СССР в ВОВ, но также 10 августа 1945 года в поддержку Советского Союза объявила Японии войну. Численность советско-монгольских войск в Маньчжурской стратегической наступательной операции составляла около 1,7 млн человек.

В Монголии эту операцию называют Освободительной войной. По ее итогам от японских милитаристов были освобождены Маньчжурия, Северо-Восточный Китай, северная часть Кореи, южная часть Сахалина и Курильские острова. Разгром Квантунской армии в Маньчжурской операции вынудил Японию капитулировать, что привело к окончанию Второй мировой войны.