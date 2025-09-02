Председатель Китая отметил готовность совместно содействовать качественному развитию трехстороннего сотрудничества

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Пекин выражает готовность развивать отношения с Москвой и Улан-Батором и преодолевать при этом внешнее вмешательство.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Китай готов вместе с Россией и Монголией отстаивать изначальные устремления к взаимодействию, преодолевать внешнее вмешательство и совместно содействовать качественному развитию трехстороннего сотрудничества", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.