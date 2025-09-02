ANI: Индия может возобновить сотрудничество с РФ по истребителю пятого поколения

Москва изучает потенциальные планы инвестиций в производство Су-57 на индийских предприятиях на фоне растущего партнерства Нью-Дели и Москвы, приводит агентство слова источника в министерстве обороны южноазиатской республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Индия может возобновить участие в совместной программе с Россией по созданию истребителя пятого поколения. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны южноазиатской республики.

По их словам, проект может быть возрожден, учитывая современную ситуацию в мире и несмотря на то, что США продолжают продвигать свой истребитель F-35 для поставок в Индию.

Россия сейчас изучает потенциальные планы инвестиций в производство Су-57 на индийских предприятиях на фоне растущего партнерства Нью-Дели и Москвы, сказали в оборонном ведомстве Индии. Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), которая уже производит истребители Су-30МКИ, в случае реализации проекта рассматривается как возможный производитель Су-57. Кроме HAL, в Индии есть и другие компании, которые могут выпускать истребители пятого поколения, что позволит снизить производственные расходы.

Около 10 лет назад Индия участвовала в программе с Россией по разработке истребителя пятого поколения, но потом отказалась от участия в ней.

Как ранее сообщила газета The Economic Times, ВВС Индии рассматривают возможность закупки двух-трех эскадрилий российских Су-57 и американских F-35 пока к 2035 году не будет готов к производству отечественный усовершенствованный истребитель АМСА.

Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны. Самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника. В феврале 2025 года истребитель Су-57Э был представлен на индийской аэрокосмической выставке Air India и совершил там демонстрационные полеты. В интервью ТАСС замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич на полях выставки заявил, что ключевые характеристики Су-57 намного выше американских и китайских конкурентов. Замглавы ФСВТС также отметил, что российский истребитель выигрывает по сравнению с конкурентами и по соотношению "цена - качество".