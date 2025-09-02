Лидер КНДР поучаствует в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу с Китаем на рассвете. Об этом сообщила радиостанция "Голос Кореи".

Ранее МИД КНДР подтвердил, что Ким Чен Ын на спецпоезде отправился в Китай для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Его сопровождают представители руководства партии и правительства, в том числе министр иностранных дел Цой Сон Хи.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap указывало, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна после полудня 1 сентября. По его оценкам, дорога до Пекина занимает от 20 до 24 часов. Национальная разведывательная служба Республики Корея предполагает, что председатель государственных дел прибудет в Пекин поздно вечером по местному времени и приступит к программе визита.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором КНР представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении армии страны. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина.