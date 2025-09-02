По данным Kyodo, в итоговом отчете партии о причинах поражения на выборах укажут, что главной предпосылкой стал скандал с финансовой отчетностью в структуре

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес извинения за провал его правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на июльских выборах в верхнюю палату и на фоне призывов уйти в отставку заявил, что "не цепляется за свой пост". При этом решение о своем будущем Исиба, ранее неоднократно заявлявший о намерении оставаться на посту, примет "в подходящее время".

"Это полностью моя ответственность. Я приношу свои глубочайшие извинения, мне очень жаль", - сказал он на совместном заседании депутатов от ЛДП, занимающих места в обеих палатах парламента. "Это моя ответственность как председателя ЛДП и не могу уклониться от нее", - добавил он.

Вместе с тем, несмотря на звучавшие ранее в партии призывы к нему уйти в отставку и провести внеочередные выборы главы ЛДП, Исиба заявил, что "примет решение в подходящее время, не уклоняясь от ответственности". "Я совсем не цепляюсь за пост", - сказал он.

По данным источников агентства Kyodo, в итоговом отчете ЛДП о причинах поражения на выборах будет указано, что главной предпосылкой стал скандал с финансовой отчетностью в партии, который разразился в конце 2023 года и не касался самого Исибы.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы - в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в ключевой, нижней палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио. Ряд влиятельных деятелей ЛДП и ее молодежное крыло сразу после разгрома высказались за отставку Исибы. Сам он последовательно заявлял о намерении остаться на своем посту, чтобы не создавать вакуум власти и не порождать политический хаос.

По данным Kyodo, после публикации отчета партия может провести внутренний опрос среди депутатов и представителей всех 47 региональных партийных организаций, что может повлиять на то, будут ли проводиться внеочередные выборы председателя ЛДП. По партийным правилам, этот шаг должен быть поддержан их половиной. В отчете, как ожидается, партия выразит раскаяние и заявит о необходимости "начать все с нуля", чтобы восстановить доверие населения.