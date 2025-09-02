По оценке газеты, Россия и Китай возглавляют движение к более справедливому миропорядку

ИСЛАМАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) демонстрирует преимущества многосторонней модели глобального управления как альтернативы однополярному миру с доминированием Запада. Такое мнение высказывается в статье газеты Dawn.

"Двухдневный саммит ШОС, завершившийся в понедельник в китайском городе Тяньцзинь, позволил заглянуть в более многосторонний мир, где суверенные государства могут объединяться на равных, отказываясь от возглавляемой Западом евроцентристской модели, которая преобладала после окончания Второй мировой войны и которая в настоящее время находится в упадке", - пишет издание. По его оценкам, Россия и Китай возглавляют движение к более многостороннему мировому порядку и выступают за более справедливую мировую систему, в которой "у [стран] глобального Юга есть право голоса".

Как отмечает газета, западные государства, прежде всего США и их союзники по НАТО, "с большим подозрением относятся к таким объединениям, как ШОС и БРИКС, главным образом потому, что они бросают вызов их укоренившейся гегемонии в мировых делах". В публикации подчеркивается необходимость стремления к справедливому миропорядку, в котором будут соблюдаться социальные, экономические и политические права всех государств. При этом такая система должна быть основана не на противостоянии ШОС и БРИКС западному миру, а на их сотрудничестве, считает газета.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.