По данным издания, на саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры стран проявили готовность к активному взаимодействию с российским президентом

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Отношение к президенту России Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, на состоявшемся в Китае саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) лидеры стран проявили готовность к активному взаимодействию с российским лидером. Как отмечается в публикации, Путин "держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином". Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама провели с Путиным частные встречи, которые "продолжались после полуночи", пишет газета.

Согласно мнению The New York Times, ключевым фактором стали действия президента США Дональда Трампа, который "помог прекратить изоляцию Путина, как пригласив его на американскую территорию впервые за десятилетие, так и конфликтуя с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки, что подталкивает их к сближению с Путиным".

Как подчеркивается в публикации, отношения Трампа с Моди ухудшились после того, как Нью-Дели отказался признать заслуги американского лидера в урегулировании военного конфликта между Индией и Пакистаном. В ответ Трамп ввел тарифы на индийские товары, "критикуя Нью-Дели за покупку российской нефти", отмечает газета. The New York Times подчеркнула, что "проведя 50 минут в беседе в частном лимузине Путина и тепло обнимая российского лидера публично, Моди демонстрировал, что у Индии есть альтернативные варианты".

Директор Института Кеннана Майкл Киммидж отметил, что "Россия построила сеть отношений, которые важны для российской экономики", резюмирует издание.