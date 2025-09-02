Президент США добавил, что за последнее время действия Израиля на Ближнем Востоке в том числе ослабили влияние лоббистов страны в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что продолжение боевых действий в секторе Газа наносит ущерб Израилю и его интересам, прежде всего в части общественного мнения и отношения с другими странами. Об этом он заявил в интервью порталу The Daily Caller.

"Им придется покончить с этой войной, она вредит Израилю, в этом нет никаких сомнений. Возможно, они и выигрывают войну, но они не выигрывают в мире общественного мнения, знаете, это вредит им", - сказал Трамп.

Он добавил, что за последнее время действия Израиля на Ближнем Востоке в том числе ослабили влияние лоббистов страны в Конгрессе. По мнению Трампа, 15-20 лет назад у Израиля были самые мощные лоббистские ресурсы в Конгрессе, но теперь их влияние ослабевает. "У них был полный контроль над Конгрессом, а теперь у них его нет, знаете, я как-то удивляюсь этому", - отметил Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что, по его мнению, никто до него не делал для Израиля столько, сколько уже сделали он и его администрация. Он также указал, что за почти два года общественность на Западе стала забывать об ужасах атак радикального движения ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года, за которыми последовали боевые действия в секторе Газа.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа палестинское движение ХАМАС положительно ответило на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан Израилю. Через два дня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 29 августа представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри объявил, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.