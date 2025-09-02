Полет на самолете из Пхеньяна в Пекин занял бы 2,5 часа, а поезду потребуется более 20 часов, отметила газета

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына своим видом и размеренным ходом внушает образ сильной и рассудительной власти. С такой оценкой выступила южнокорейская газета The Korea Herald.

Издание привело оценки, что поезд движется со скоростью примерно 60 км/ч. Вагоны состава бронированы, в них установлены системы, необходимые для связи лидера страны со столицей. "Поезд "Солнце" спроектирован не столько ради скорости, сколько для символизма и управления", - говорится в статье. Ранее агентство Yonhap сообщило, что поезд, в котором может находиться Ким Чен Ын, прибыл в Пекин.

The Korea Herald указывает, что полет на самолете из Пхеньяна в Пекин занял бы 2,5 часа, а поезду потребуется более 20 часов. "Тем не менее у поезда есть очевидные преимущества: его медленный, плавный ход внушает образ твердой власти и рассудительности", - считает издание. Ранее южнокорейские СМИ также называли его "передвижной крепостью".

Предполагается, что в состав входят вагон-кабинет, жилые помещения, вагоны, оборудованные средствами спутниковой связи. Поезд может также транспортировать бронированный автомобиль. "Все вместе эти преимущества превращают поезд в мобильный командный центр, обеспечивая конфиденциальность, безопасность и беспрерывность управления [страной]", - полагает газета.

Издание напоминает, что Ким Чен Ын воспользовался поездом, когда посещал Китай в 2018 и 2019 году, во время поездки в Ханой на саммит с президентом США в 2019 году. Поезд предпочитали также его предшественники - дед Ким Ир Сен и отец Ким Чен Ир. Последний умер в поезде во время рабочей поездки по стране.